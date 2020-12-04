В Крыму растет "черный список" поставщиков школьного питания

Реестр недобросовестных поставщиков школьного питания в Крыму регулярно пополняется. Об этом проинформировала официальный представитель Совета Объединения потребителей России в РК Надежда Анельчук в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Список этот регулярно пополняется, но, если мы сравним с 2016 годом, то в количественном соотношении недобросовестных поставщиков стало меньше. Сегодня мы фиксируем, что меньше стало участников рынка с материковой части России. С 2016 года по настоящее время девять поставщиков недоброкачественных продуктов питания были занесены в такой реестр. На два года их отстранили от участия в государственных муниципальных закупках", – уточнила она. Как уточнила Анельчук, в реестр вносятся не только сведения о наименовании этого поставщика, но и информация об учредителе и руководителе. То есть такое предприятие не может перерегистрироваться и в следующем году участвовать под другим именем.