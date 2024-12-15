В Крыму растет число аллергических заболеваний

Число аллергических заболеваний увеличилось в Крыму, как и во всей России, на фоне популярности устройств с ароматическими смесями – с табаком и без него. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева.

Смесь гремучая

По словам медика, количество заболеваний, связанных с аллергическими реакциями, увеличилось на фоне роста популярности, особенно у молодежи, таких устройств как вейпы и аромаингаляторы. К числу небезопасных для использования врач относит также синтетические ароматические свечи.

Регулярное вдыхание смесей в их составе приводит к развитию аллергических реакций, а в последствии – легочных заболеваний, подчеркнула Языджиева.