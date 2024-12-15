Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Крыму растет число аллергических заболеваний

15 декабря 2024, 12:37Общество

3

Число аллергических заболеваний увеличилось в Крыму, как и во всей России, на фоне популярности устройств с ароматическими смесями – с табаком и без него. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила ЛОР-врач клиники Святителя Луки КФУ им. Вернадского Эльзара Языджиева.

Смесь гремучая

По словам медика, количество заболеваний, связанных с аллергическими реакциями, увеличилось на фоне роста популярности, особенно у молодежи, таких устройств как вейпы и аромаингаляторы. К числу небезопасных для использования врач относит также синтетические ароматические свечи.

Регулярное вдыхание смесей в их составе приводит к развитию аллергических реакций, а в последствии – легочных заболеваний, подчеркнула Языджиева.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх