В Крыму растет производство мясной и молочной продукции

В республике зафиксирован устойчивый рост производства пищевой продукции, особенно мясной и молочной. Об этом информируется в крымском отделении южного главного управления центрального банка России.

Согласно майскому выпуску доклада "Региональная экономика", в первом квартале 2025 года местные предприятия отгрузили на 15,6% больше продовольственных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо мясной и молочной продукции отмечают рост плодовоовощных консервов, хлебобулочных и кондитерских изделий. В центробанке рассказывают, что рост стал возможен благодаря государственной поддержке, программам льготного кредитования и лизингу отечественного оборудования. Это инструмент финансирования особенно востребован в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.