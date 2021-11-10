Новости Крыма В Крыму разоблачили украинского шпиона – ФСБ

Федеральная служба безопасности пресекла шпионскую деятельность жителя Ялты в интересах Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ инфомирует РИА Новости. По информации ведомства, крымчанин собирал и передавал Украине сведения о российских силовиках. "ФСБ России пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины. Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности", – сказано в сообщении ведомства. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

