В Крыму ребенок попал в больницу с иглой в желудке после лечения зуба

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении стоматолога, из-за которого шестилетний ребенок попал в больницу, информирует пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.

Ранее в социальных сетях была опубликована информация, что в Нижнегорском районе Крыма частный стоматолог во время лечения зуба ребенка упустил иглу, которая проникла мальчику в желудок. Следователи проверили информацию и выяснили, что врач частной практики во время манипуляций действительно упустил стоматологическую иглу, которая попала в пищевод ребенка. В результате мальчика пришлось госпитализировать.