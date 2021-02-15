Новости Крыма

В Крыму ребенок попал в больницу с иглой в желудке после лечения зуба

15 февраля 2021, 17:42Происшествия в Крыму

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В Крыму возбудили уголовное дело в отношении стоматолога, из-за которого шестилетний ребенок попал в больницу, информирует пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.

Ранее в социальных сетях была опубликована информация, что в Нижнегорском районе Крыма частный стоматолог во время лечения зуба ребенка упустил иглу, которая проникла мальчику в желудок. Следователи проверили информацию и выяснили, что врач частной практики во время манипуляций действительно упустил стоматологическую иглу, которая попала в пищевод ребенка. В результате мальчика пришлось госпитализировать.

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