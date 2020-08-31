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В Крыму самые невыгодные условия для аренды жилья в России – рейтинг

В Крыму самые невыгодные условия для аренды жилья в России – рейтинг

31 августа 2020, 13:55Новости

Симферополь, Севастополь, а также Сочи вошли в десятку российских городов, в которых наименее выгодно арендовать однокомнатную квартиру. К таким выводам пришли аналитики сервиса Picodi.com, изучив предложения по съему жилья в 107 городах России.

В основу анализа доступности аренды легли два показателя: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры и среднемесячный доход семьи из двух человек после уплаты налогов. Сравнив эти данные, специалисты пришли к выводу, что жилье в Севастополе и Симферополе обойдется дороже всего: на аренду в месяц придется тратить от 35 до 38% доходов. При этом средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Симферополе составила 24 300 рублей, в Севастополе 24 800 рублей.

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