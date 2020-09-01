Новости Крыма

В Крыму "серые" отели оказались в зоне террористической угрозы

В Крыму "серые" отели оказались в зоне террористической угрозы

Сегодня, 14:47Новости

В республике "серые" средства размещения пренебрегают требованиями антитеррористической защиты. Об этом во время онлайн пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил заместитель руководителя аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Сергей Томиков.

"У нас очень много объектов размещения. Официально зарегистрированных более 1000, но неофициальных тоже немало. Проводятся рейды по их выявлению и данные приближаются к 5000 объектов. Мини-гостиницы и средства размещения до 100 человек не выполняют требования антитеррористической защищенности", – отметил Томиков.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх