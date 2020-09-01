В Крыму "серые" отели оказались в зоне террористической угрозы

В республике "серые" средства размещения пренебрегают требованиями антитеррористической защиты. Об этом во время онлайн пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил заместитель руководителя аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Сергей Томиков.

"У нас очень много объектов размещения. Официально зарегистрированных более 1000, но неофициальных тоже немало. Проводятся рейды по их выявлению и данные приближаются к 5000 объектов. Мини-гостиницы и средства размещения до 100 человек не выполняют требования антитеррористической защищенности", – отметил Томиков.