В Крыму сгорел жилой деревянный дом: погиб пожилой мужчина

Следственные органы проводят проверку по факту гибели на пожаре 64-летнего жителя села Табачное Бахчисарайского района, проинформировали в главном следственном управлении СК РФ по региону.

"Возгорание произошло в ночь на 9 мая в деревянном многоквартирном доме по улице Школьная, огнем повреждены 13 квартир. По предварительным данным, очаг возгорания находился в квартире, где проживал погибший мужчина, злоупотреблявший спиртными напитками", – сказано в сообщении.

Причины пожара устанавливаются. Как уточнили в МЧС Крыма, сигнал о возгорании поступил спасателям в субботу в 22:50. Жильцы успели самостоятельно покинуть квартиры до приезда спасателей. Пожар был потушен в течение шести часов, его площадь составила 840 квадратных метров. В ликвидации ЧП приняли участие более 50 человек и 21