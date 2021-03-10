Новости Крыма В Крыму скончался известный краевед Владимир Гуркович



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Скончался выдающийся крымский краевед, историк и экскурсовод, специалист по охране памятников Владимир Гуркович. Об этом на своей странице в Facebook написал член Союза писателей России Владимир Грачев. Уточняется, что историку было 76 лет. Причина смерти не уточняется. "С ним и его научной деятельностью меня связывает много лет истинного товарищества и совместной работы над многими историческими проектами. Его знания и опыт были востребованы и оценены многими поколениями экскурсоводов, историков, политиков и просто крымчан, с которыми он щедро ими делился", – написал Грачев. Владимир Николаевич Гуркович был заслуженным работником культуры АРК, старшим научным сотрудником ГБУ РК "Научно-исследовательский центр крымоведения и охраны культурного наследия Республики Крым". Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

