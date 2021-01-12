Новости Крыма

В Крыму сорван план по переселению из аварийного жилья – МинЖКХ

12 января 2021, 11:18Новости

В Крыму из семи десятков очередников на переселение из аварийного жилья новых квартир в 2020 году дождались только восемь человек. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в региональном Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. "За прошедший год по нацпроекту "Жилье и городская среда" из аварийного жилья расселены 3 квартиры общей площадью 137,7 кв.м, в которых проживало 8 человек. Выполнение плановых показателей составило около 11%", – сообщили в министерстве и добавили, что "целевыми показателями было предусмотрено расселение 1220 кв.м жилья, в котором проживает 70 человек". Столь низкий показатель реализации нацпроекта в министерстве объяснили отсутствием на рынке малогабаритных квартир, "в том числе у застройщиков", а также отсутствием "отвечающего установленным стандартам жилья в муниципальных образованиях". При этом в ведомстве подчеркнули, что планируют исполнить обязательства в этом году.

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