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Новости Крыма

В Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт

12 июля 2023, 15:21Общество

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К 2030 году в Крыму и ряде регионов России создадут федеральные круглогодичные морские курорты, полностью обеспеченные новой рекреационной инфраструктурой. Об этом hfccrfpsdftn пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В планах создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре. Приоритетные курорты – Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым, Каспийский прибрежный кластер, Калининград, Приморский край", – говорится в сообщении.

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