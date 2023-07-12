К 2030 году в Крыму и ряде регионов России создадут федеральные круглогодичные морские курорты, полностью обеспеченные новой рекреационной инфраструктурой. Об этом hfccrfpsdftn пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В планах создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре. Приоритетные курорты – Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым, Каспийский прибрежный кластер, Калининград, Приморский край", – говорится в сообщении.