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Новости Крыма

В Крыму создали комиссию для написания нового гимна республики

03 октября 2024, 10:31Общество

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В Крыму создали комиссию по подготовке нового гимна республики, в котором будут отражены события Крымской весны. Такое решение принято по итогам заседания Госсовета РК под руководством первого вице-спикера Сергея Цекова, информирует пресс-служба регионального парламента.

Как отметил в ходе совещания Цеков, действующий гимн, написанный еще во времена нахождения полуострова в составе Украины, "не в полной мере отражает исторический героизм, мужество и патриотизм крымчан". Кроме того, в нем не находят своего отражения события Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией.

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