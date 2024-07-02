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Новости Крыма

В Крыму создают уникальный аппарат для обработки виноградников

Сегодня, 10:13Общество

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В Крыму к осени будет создан первый в стране образец самоходной техники, которая будет обрабатывать виноградники, уничтожая вредителей, проаннотировал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.

"Уже идут разработки. В конце осени будет создан первый в Крыму и первый в стране образец самоходной техники, которая будет уничтожать вредителей на виноградниках", – сообщил Паштецкий в пресс-центре РИА Новости Крым.

По его словам, сегодня в институте есть два-три больших проекта, направленных на защиту виноградников биологическим путем, чтобы не использовать "химию". При этом, если не обрабатывать виноградники, то из-за болезней и вредителей теряется от 25 до 40% урожая.

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