В Крыму создают уникальный аппарат для обработки виноградников

В Крыму к осени будет создан первый в стране образец самоходной техники, которая будет обрабатывать виноградники, уничтожая вредителей, проаннотировал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.

"Уже идут разработки. В конце осени будет создан первый в Крыму и первый в стране образец самоходной техники, которая будет уничтожать вредителей на виноградниках", – сообщил Паштецкий в пресс-центре РИА Новости Крым.

По его словам, сегодня в институте есть два-три больших проекта, направленных на защиту виноградников биологическим путем, чтобы не использовать "химию". При этом, если не обрабатывать виноградники, то из-за болезней и вредителей теряется от 25 до 40% урожая.