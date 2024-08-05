В Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды

В Крыму на предстоящей неделе спадет жара, но температура воды в море останется прежней. Об этом РИА Новости Крым сообщил дежурный синоптик республиканского гидрометцентра.

"Изнурительной жары, как была, уже не будет. Температура воды в Черном море, в Азовском и в Керченском проливе особо не изменится, останется такой же, как и была: +25…+26 градусов. Довольно комфортная температура, понижения ее пока не будет", – рассказал собеседник.

По прогнозу синоптиков, 6 и 8 августа в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, но они будут носить локальный характер.

"Температура воздуха ночью +15…20 градусов, на побережье до +23, днем +25..30. Два дня будет держаться комфортная температура", – уточняют в гидрометцентре.