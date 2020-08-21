В Крыму спасатели доставали застрявшую в арматуре на мосту девушку

В Республике Крым спасателям пришлось оказывать помощь девушке, застрявшей в металлических конструкциях моста через реку Кача. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС региона.

Инцидент произошел около шести часов вечера, в диспетчерскую поступила информация о том, что девушка, переходя через реку по мосту в районе села Фурмановка Бахчисарайского района, оступилась и провалилась ногой между металлическими прутьями моста. Самостоятельно освободиться у пострадавшей не получилось. Прибывшие на место сотрудники Бахчисарайского отряда "КРЫМ-СПАС" смогли вытащить ногу местной жительницы с помощью штанцевого инструмента. К счастью, медицинская помощь пострадавшей не понадобилась.