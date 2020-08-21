Новости Крыма

В Крыму спасатели доставали застрявшую в арматуре на мосту девушку

В Крыму спасатели доставали застрявшую в арматуре на мосту девушку

21 августа 2020, 11:22Новости

В Республике Крым спасателям пришлось оказывать помощь девушке, застрявшей в металлических конструкциях моста через реку Кача. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС региона.

Инцидент произошел около шести часов вечера, в диспетчерскую поступила информация о том, что девушка, переходя через реку по мосту в районе села Фурмановка Бахчисарайского района, оступилась и провалилась ногой между металлическими прутьями моста. Самостоятельно освободиться у пострадавшей не получилось. Прибывшие на место сотрудники Бахчисарайского отряда "КРЫМ-СПАС" смогли вытащить ногу местной жительницы с помощью штанцевого инструмента. К счастью, медицинская помощь пострадавшей не понадобилась.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх