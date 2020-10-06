В Крыму спутника пропавшей в море студентки заподозрили в убийстве

Спутник пропавшей вблизи побережья Севастополя студентки задержан. Мужчину подозревают в совершении преступления в отношении 20-летней девушки, информирует пресс-служба СК по РК и Севастополю. Накануне сообщалось, что в Севастополе во время морской прогулки на катере пропала студентка. Ее спутник заявлял, что девушка пропала во время купания в море. По факту исчезновения следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".

"У следствия имеются основания полагать, что в отношении нее (пропавшей студентки) на борту судна было совершено преступление. В настоящее время в качестве подозреваемого задержан ее спутник, который отказывается от показаний на данный момент", – сообщили в СК.