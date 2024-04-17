В Крыму за три месяца снизилось число краж, грабежей, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами, передает пресс-служба прокуратуры республики.

"В Крыму зарегистрировано 2,7 тыс. преступлений против собственности, раскрываемость которых составила 64,8%. Следует отметить, что на территории республики уменьшилось число зарегистрированных краж (-3,4 %), грабежей (-50 %), фактов незаконного завладения транспортным средством (-46,9 %)", – сообщили в надзорном ведомстве.

Также крымчане стали на 15,5% реже нарушать правила дорожного движения, рецидивисты стали совершать на 11,5% меньше преступлений, несовершеннолетние – на 26,9%, люди в состоянии опьянения – меньше на 3%. На 19,4% снизилось число преступлений в общественных местах, в том числе на 27,7% – на улицах, площадях, в парках и скверах