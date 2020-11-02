Новости Крыма В Крыму стало меньше "черных" дайверов – ученый

В Крыму стало меньше "черных" дайверов – ученый В Крыму отметили тенденцию к снижению числа "черных" дайверов. За последние годы специалистам удалось пресечь деятельность грабителей, проинформировал в комментарии РИА Новости Крым директор научно-образовательного центра "Археологические исследования" Севастопольского госуниверситета Виктор Вахонеев. "Целенаправленный грабеж подводных памятников в Крыму в принципе удалось пресечь. За последние годы нельзя назвать примеры, когда были полностью разграблены памятники. Конечно, сувенирство – подъем редких находок из-под воды, сложно пока искоренить из сознания наших граждан. Но это, скорее, вопрос такого психологического уровня и этического поведения дайверов", – сообщил он. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

