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В Крыму стало меньше "черных" дайверов – ученый

В Крыму стало меньше "черных" дайверов – ученый

Сегодня, 16:06Общество

В Крыму отметили тенденцию к снижению числа "черных" дайверов. За последние годы специалистам удалось пресечь деятельность грабителей, проинформировал в комментарии РИА Новости Крым директор научно-образовательного центра "Археологические исследования" Севастопольского госуниверситета Виктор Вахонеев.

"Целенаправленный грабеж подводных памятников в Крыму в принципе удалось пресечь. За последние годы нельзя назвать примеры, когда были полностью разграблены памятники. Конечно, сувенирство – подъем редких находок из-под воды, сложно пока искоренить из сознания наших граждан. Но это, скорее, вопрос такого психологического уровня и этического поведения дайверов", – сообщил он.

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