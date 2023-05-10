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Новости Крыма

В Крыму стартовала короткая рабочая неделя

10 мая 2023, 12:58Новости

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В России началась короткая рабочая неделя, трудовые дни сокращены после государственных выходных по случаю Дня Победы.

Россияне отдыхали четыре дня с 6 по 9 мая, таким образом, работать на этой неделе будут только три дня – с 10 по 12 мая.

Следующие длинные выходные в Крыму будут с 3 по 5 июня по случаю Троицы. Она отмечается 4 июня и приходится в этом году на воскресенье, поэтому понедельник будет нерабочим днем. А по всей стране следующие длинные выходные будут на День России, который отмечается 12 июня.

В Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены праздничные нерабочие дни: 18 марта – День Воссоединения с Россией, 16 апреля – Православная Пасха, 21 апреля – Ураза-байрам, 4 июня – День Святой Троицы, 29 июня – Курбан-байрам.

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