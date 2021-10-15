В Крыму студент с ножом напал на прохожего: "хотел развлечься"

В Красноперекопске полицейские задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в нападении на местного жителя. Об этом проинформировали в республиканском главке МВД.

Как рассказали в ведомстве, в местную больницу поступил мужчина с ножевым ранением в живот. Со слов пострадавшего, он стал жертвой нападения неизвестного молодого человека, который сначала спровоцировал словесный конфликт, а потом ударил его ножом. Согласно медицинскому заключению, мужчине причинен тяжкий вред здоровью.

Подозреваемого полиция нашла в одном из дачных кооперативов. Им оказался 21-летний студент четвертого курса одного из учебных заведений Севастополя, который с приятелями приехал на выходные в Красноперекопск.