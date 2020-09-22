В Крыму судебного пристава ждет суд за 39 случаев служебного подлога

Бывшего судебного пристава будут судить за превышение служебных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

"Судебный пристав-исполнитель по Раздольненскому району на протяжении всего 2018 года для создания видимости продуктивной деятельности вносил в служебные документы ложные сведения о проделанной работе. На основании актов он выносил постановления об окончании исполнительных производств и о возврате исполнительных документов взыскателю", – сообщили в ведомстве.

В документах он указывал, что установить должников, их доходы и имущество для описи и ареста невозможно. В ходе следствия установлено 39 эпизодов служебного подлога. На данный момент расследование завершено и уголовное дело направлено в суд. Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, судебный пристав в Крыму купил Mercedes за 6 миллионов рублей. Эта сумма значительно меньше той, что получила его семья в совокупности за 3 года. С бывшего пристава взыскали эти деньги в доход государства. Еще один случай с сотрудниками УФССП произошел в Керчи. Там три коллеги требовали взятку в размере 100 тысяч рублей, чтобы "закрыть глаза" на нарушения одного из предприятий.