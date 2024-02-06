В Крыму таможенники конфисковали раритетный Bentley

Крымские таможенники передали в доход государства конфискованный у гражданина США "Бентли". Об этом информирует Федеральная таможенная служба России.

"Американское авто 1990 года выпуска ввез в РФ из штата Массачусетс гражданин США еще в 2015 году. По процедуре временного ввоза авто нужно было вывезти в течение года или поместить под иную процедуру", – говорится в сообщении.

По данным ФТС, владелец Bentley Turbo R уехал из страны, оставив его в пользование доверенному лицу в Крыму. Задолженность по таможенным платежам превысила 4,6 млн рублей.