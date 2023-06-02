В Крыму тепло и без осадков

В пятницу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, в Крыму без существенных осадков, воздух прогреется до 27 градусов, опасных метеорологических явлений не ожидается. Об этом рассказал в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27, в горах +16…+21", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +23...+25.

В Севастополе без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25.

В Ялте и Алуште также без осадков. Ночью будет +14...+16 градусов, днем до 24 с "плюсом".

В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем +25...+27.

В Судаке и Феодосии также без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, днем воздух прогреется до +25.