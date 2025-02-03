В Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкам

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий тренера из Керчи в отношении воспитанниц спортивной школы. Об этом информирует пресс-служба Следкома по региону.

"Сообщается о домогательствах мужчины, которые имели место во время выездных соревнований", – сказано в сообщении.

Преступления предположительно совершены в других субъектах РФ, однако дело будут вести керченские следователи. По поручению главы Следкома Крыма и Севастополя Владимира Тереньтева следователи установят обстоятельства и оценят доводы группы спортсменок, обратившихся с обращением о применении тренером насильственных действий и недопустимых методов воспитания, совершенных несколько лет назад.