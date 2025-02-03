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Новости Крыма

В Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкам

03 февраля 2025, 17:44Происшествия в Крыму

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В Крыму возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий тренера из Керчи в отношении воспитанниц спортивной школы. Об этом информирует пресс-служба Следкома по региону.

"Сообщается о домогательствах мужчины, которые имели место во время выездных соревнований", – сказано в сообщении.

Преступления предположительно совершены в других субъектах РФ, однако дело будут вести керченские следователи. По поручению главы Следкома Крыма и Севастополя Владимира Тереньтева следователи установят обстоятельства и оценят доводы группы спортсменок, обратившихся с обращением о применении тренером насильственных действий и недопустимых методов воспитания, совершенных несколько лет назад.

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