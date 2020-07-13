В Крыму туристов сняли с вершины Демерджи

Группу из четырех туристов пришлось вызволять спасателям с одной из горных вершин в Крыму. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. Как пояснили в ведомстве, вызов на пульт диспетчеру поступил около половины седьмого вечера в воскресенье.

Информировалось, что четыре человека, пойдя на прогулку по горе Демерджи, оказались на труднопроходимом осыпном склоне. Из-за приближающихся сумерек путешественники дальновидно решили не выбираться самостоятельно, а вызвать спасателей. К месту происшествия направили отделение Алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС". Застрявших туристов спасатели нашли с помощью геолокации – на скальной полке в верховьях каменного кулуара Демерджи. С помощью альпинистского снаряжения спасатели смогли эвакуировать четырех человек в безопасное место. В медицинской помощи туристы не нуждались.