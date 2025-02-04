В Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условиях

В Крыму у дорог появятся электронные табло с данными о температуре воздуха и дорожного полотна, а также о толщине снежного покрова и наличии реагентов. Информация будет выводиться с метеостанций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный инженер ГУП РК "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.

По словам Олейниченко, на сегодняшний день у "Крымавтодора" есть восемь метеорологических станций, которые собирают все необходимые сведения о погоде в конкретных местах.

Они считывают температуру не только воздуха, но и дорожного покрытия, и грунта под ним. Также с метеостанций получают сведения о толщине снежного покрова, о наличии реагентов на дороге и о ряде других параметров, которые важны как для дорожников, так и для водителей, сказал Олейниченко.