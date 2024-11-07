В Крыму удвоили объемы жилого строительства

Более семи миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Крыму за десять лет. Об этом рассказал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам коллегии регионального Минсторя.

"За последние 10 лет введено почти 7,3 млн квадратных метров жилья, из которых 2,3 млн "квадратов" – это многоквартирные дома. За это время объемы строительства многоквартирных жилых домов увеличились в два раза", – сказал Гоцанюк.

Сейчас, по данным главы республиканского Совмина, в стадии строительства находится более 100 проектов жилых многоэтажек с общей площадью около миллиона квадратных метров. Кроме того, до конца года в республике введут в эксплуатацию 44 объекта, в том числе пять детских садов, два жилых дома и шесть объектов инженерной инфраструктуры.