Новости Крыма

В Крыму умер ветеран ВОВ Азат Григорян

06 апреля 2021, 10:28Общество

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В Республике Крым на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Азат Григорян. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

"Азат Артемович посвятил свою жизнь защите Родины, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, делал все для укрепления мира и согласия в Крыму, процветания республики. Его опыт и знания были востребованы до последних дней жизни. Выражаю соболезнования родным и близким Азата Артемовича", – сообщил Гоцанюк в своем Facebook. Когда началась война, Азату Григоряну не было еще и 16. На фронт он попал в 1943 году после минометно-пулеметного училища. Пулеметчиком прошел с боями Ростовскую область и Украину. Был ранен. После лечения перешел сапером в 12-ю штурмовую инженерно-саперную бригаду. В ноябре 1943 года участвовал в строительстве моста через Сиваш. Освобождал Крым, в боях за полуостров был ранен второй раз. После выхода из госпиталя снова вернулся в армию и с боями прошел Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию.

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