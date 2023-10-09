В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник

В трех районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы – спецслужбы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков.

По его информации, громкие звуки могут услышать жители Старого Крыма. Уничтожение взрывоопасных предметов здесь запланировано с 11.00 до 13.00.

После часа дня до 15.00 аналогичные работы по утилизации пройдут в пгт Октябрьское Красногвардейского района и в селе Вольное Джанкойского района.

Власти Крыма просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.