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Новости Крыма

В Крыму уничтожат взрывоопасные предметы: где будет громко в понедельник

09 октября 2023, 10:54Общество

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В трех районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы – спецслужбы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков.

По его информации, громкие звуки могут услышать жители Старого Крыма. Уничтожение взрывоопасных предметов здесь запланировано с 11.00 до 13.00.

После часа дня до 15.00 аналогичные работы по утилизации пройдут в пгт Октябрьское Красногвардейского района и в селе Вольное Джанкойского района.

Власти Крыма просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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