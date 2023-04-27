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Новости Крыма

В Крыму управляющая компания "забыла" вернуть жильцам 1,2 млн рублей

27 апреля 2023, 13:37Общество

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Более миллиона рублей взносов на текущий ремонт многоквартирного дома в Симферополе помогла вернуть прокуратура Железнодорожного района. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Как пояснили в ведомстве, средства пропали при переходе многоквартирного дома из ведения одной управляющей организации в другую. О факте пропажи средств сообщили бдительные жильцы.

"Прокуратура Железнодорожного района Симферополя провела проверку и установила, что многоквартирный дом по улице Туристов/Альпинистов несколько лет назад перешел в управление ООО "УО "Лантан", однако прежней управляющей организацией денежные средства в виде накоплений на текущий ремонт, не израсходованные по назначению, не возвращены жильцам", – сказано в сообщении.

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