В Крыму усилят контроль качества морской воды в преддверии сезона

В Крыму усилят лабораторный контроль морской воды и песка в преддверии и в период проведения курортного сезона. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Мы усилим лабораторный контроль за морской водой, за песком и так далее. И мы этот мониторинг уже начинаем", – сказала руководитель ведомства.

Она уточнила, что усиление мониторинга будет заключаться в том числе в увеличении количества контрольных точек отбора проб морской воды и песка.

По словам Пеньковской, мониторинг морской воды на наличие холерных вибрионов начнется уже в апреле. Лаборатории уже готовят запас необходимых материалов для проведения исследований проб на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели.