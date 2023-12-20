В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего

В Крыму в ноябре инфляция ускорилась до 7,9%, больше всего подорожали яйца, мясо птицы, свинина и молочная продукция. Об этом сказано в отчете регионального отделения Центрального банка РФ.

"В Республике Крым инфляция в ноябре ускорилась до 7,9% после 7,5% в октябре. В результате в ноябре ускорился рост цен на яйца, мясо птицы, свинину, колбасные изделия и мясной фарш, сметану и молоко, подорожал в годовом выражении творог", – говорится в сообщении.

Как отметили в ЦБ, причиной роста цен стали рост расходов животноводов на кормовые добавки, ветеринарные препараты, оборудование и запчасти. Кроме того, в республике временно снизилось производство куриного мяса и объемы его поставок из других регионов.