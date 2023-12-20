Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего

20 декабря 2023, 18:26Общество

1

В Крыму в ноябре инфляция ускорилась до 7,9%, больше всего подорожали яйца, мясо птицы, свинина и молочная продукция. Об этом сказано в отчете регионального отделения Центрального банка РФ.

"В Республике Крым инфляция в ноябре ускорилась до 7,9% после 7,5% в октябре. В результате в ноябре ускорился рост цен на яйца, мясо птицы, свинину, колбасные изделия и мясной фарш, сметану и молоко, подорожал в годовом выражении творог", – говорится в сообщении.

Как отметили в ЦБ, причиной роста цен стали рост расходов животноводов на кормовые добавки, ветеринарные препараты, оборудование и запчасти. Кроме того, в республике временно снизилось производство куриного мяса и объемы его поставок из других регионов.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх