В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 2 млрд рублей

Государственный совет Крыма принял во втором чтении проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Закон принят на заседании осенней сессии парламента региона в среду.

Как уточнила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико, скорректированный ко второму чтению крымский бюджет сбалансирован, сохраняет социальную направленность, гарантируя исполнение всех взятых республикой обязательств, и в то же время является бюджетом развития региона.

Ко второму чтению в проекте бюджета уточнены объемы налоговых и неналоговых доходов, безвозмездные поступления приведены в соответствие с законом о федеральном бюджете, расходы откорректированы для решения социально значимых вопросов, добавила Кивико.