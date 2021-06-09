Новости Крыма

В Крыму уверены в неизбежности второй Ялтинской конференции

09 июня 2021, 12:24Политика

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Проведение встречи лидеров ведущих государств по поводу нового мирового порядка неизбежно, и Крым вновь может стать площадкой для такой встречи, как это уже произошло в 1945 году. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов на Ливадийском форуме в Ялте. "Крым в данном случае мог бы дать площадку для выработки принципов и параметров нового миропорядка, скажем – для саммитов лидеров "большой пятерки". То, что удалось в 1945 году, вполне может повториться в ближайшие годы. Тем более, едва ли не с каждым днем необходимость "Ялты-2" становится все более очевидной", – сообщил Константинов. Он констатировал, что существующие на Западе на данный момент политические стереотипы исключают Крым из перечня тех мест, где могут встречаться лидеры России и Запада.

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