Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок

06 августа 2024, 11:21Происшествия в Крыму

3

В Крыму в столкновении двух мопедов погиб один из водителей и пострадал второй – 16-летний юноша, информирует во вторник пресс-служба Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, ДТП произошло накануне в 19 часов 34 минуты на улице Гагарина села Мускатное Красногвардейского района. 52-летний водитель мопеда Delta выехал на "встречку", где столкнулся с мопедом Alpha под управлением 16-летнего юноши.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда Delta смертельно травмирован, несовершеннолетний водитель мопеда Alpha пострадал и доставлен в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх