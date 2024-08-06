В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок

В Крыму в столкновении двух мопедов погиб один из водителей и пострадал второй – 16-летний юноша, информирует во вторник пресс-служба Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, ДТП произошло накануне в 19 часов 34 минуты на улице Гагарина села Мускатное Красногвардейского района. 52-летний водитель мопеда Delta выехал на "встречку", где столкнулся с мопедом Alpha под управлением 16-летнего юноши.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда Delta смертельно травмирован, несовершеннолетний водитель мопеда Alpha пострадал и доставлен в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.