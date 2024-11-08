В Крыму в этом году простроили более 1 млн "квадратов" жилья

В этом году ввели в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров жилья, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК.

"В текущем году уже введено свыше одного миллиона квадратных метров жилья, что на 5% больше планового показателя и на 6% больше, чем было введено в аналогичный период прошлого года. 187 тысяч из них – в многоквартирных домах", – отметил руководитель региона.

По его словам, в 2030 году планируется увеличение объемов строительства до 1,5 млн "квадратов" в год.