Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Крыму в этом году простроили более 1 млн "квадратов" жилья

08 ноября 2024, 13:01Общество

33

В этом году ввели в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров жилья, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК.

"В текущем году уже введено свыше одного миллиона квадратных метров жилья, что на 5% больше планового показателя и на 6% больше, чем было введено в аналогичный период прошлого года. 187 тысяч из них – в многоквартирных домах", – отметил руководитель региона.

По его словам, в 2030 году планируется увеличение объемов строительства до 1,5 млн "квадратов" в год.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх