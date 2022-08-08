Новости Крыма

В Крыму в понедельник будет жарко и ветрено

08 августа 2022, 09:48Общество

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Рабочая неделя в Крыму начнется с жаркой, но ветреной погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В начале рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит сухую, жаркую, но ветреную погоду. Порывы северо-восточного ветра в отдельных районах будут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +18…23, на побережье до +27, днем столбики термометров поднимутся до +31…36, в горах +23…28", – сообщили синоптики.

В Симферополе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +32...34.

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