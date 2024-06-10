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Новости Крыма

В Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машине

10 июня 2024, 15:16Общество

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В Бахчисарайском районе Крыма водитель автомобиля "ВАЗ" врезался в опорную стену, после чего оказался заблокирован в машине. Пострадали и водитель, и пассажир, информирует пресс-служба МЧС Республики Крым.

"К месту вызова выехали спасатели Бахчисарайского отряда "КРЫМ-СПАС", а также сотрудники скорой помощи и ГИБДД. На месте выяснилось, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ-21013" не справился с управлением и совершил столкновение с опорной стеной, в результате чего он оказался зажат конструкциями транспортного средства", – говорится в сообщении.

Происшествие случилось ночью, сигнал в службу спасения поступил в 00:52, уточняют в ведомстве.

"Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пассажир также был передан медработникам", – уточнили в МЧС.

ДТП в Бахчисарайском районе Крыма

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