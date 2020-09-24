Новости Крыма

В Крыму вершину горы Митридат закрыли для транспорта

В Крыму вершину горы Митридат закрыли для транспорта

24 сентября 2020, 10:20Новости

Проезд на смотровую площадку горы Митридат в Керчи будет ограничен с 24 сентября, об этом говорят в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.

Фотофакт Как пояснили в ведомстве, ограничения касаются и личного автотранспорта, и экскурсионных автобусов, которые часто привозят группы туристов на вершину горы, на территорию у Обелиска Славы. Но они будут временными: это связано с началом следующего этапа реставрационных работ на этом объекте культурного наследия.

Ранее, как информировал сайт РИА Новости Крым, гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина заявляла, что реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц будет завершена в сентябре.


Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх