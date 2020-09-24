В Крыму вершину горы Митридат закрыли для транспорта

Проезд на смотровую площадку горы Митридат в Керчи будет ограничен с 24 сентября, об этом говорят в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.

Фотофакт Как пояснили в ведомстве, ограничения касаются и личного автотранспорта, и экскурсионных автобусов, которые часто привозят группы туристов на вершину горы, на территорию у Обелиска Славы. Но они будут временными: это связано с началом следующего этапа реставрационных работ на этом объекте культурного наследия.

Ранее, как информировал сайт РИА Новости Крым, гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина заявляла, что реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц будет завершена в сентябре.