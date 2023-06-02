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Новости Крыма

В Крыму внедорожник съехал в бурную реку: водителя спасали 4 часа

02 июня 2023, 13:03Общество

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Сотрудники "КРЫМ-СПАС" спасли водителя внедорожника Nissan Patrol, который не справился с управлением и съехал в промоину реки Альма. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

ЧП произошло накануне поздно вечером. На пульт спасателей поступило сообщение, что в селе Малиновка Симферопольского района водитель автомобиля Nissan Patrol при пересечении брода через реку Альма не справился с управлением и съехал в обводненную промоину, образовавшуюся вследствие подтопления. Самостоятельно выбраться мужчина не мог, поэтому вылез на крышу внедорожника в ожидании помощи.

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