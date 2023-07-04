В Крыму во вторник сухая и жаркая погода

Во вторник в Крыму сухая жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха ночью 15…20, на побережье до 23 градусов; днем воздух прогреется до 29…34, в горах 22…27 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с", – говорится в прогнозе.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 29...31 градус.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.