Новости Крыма

В Крыму водитель травмировался из-за небрежности механика: дело в суде

13 января 2022, 12:49Происшествия в Крыму

1

В суд направлено дело в отношении механика одной из крымских фирм, из-за небрежности которого травму получил водитель автомобиля "КамАЗ". Об этом информирует пресс-служба ГСУ СКР по РК и Севастополю.

Дело было возбуждено по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неострожности причинение тяжкого вреда здоровью".

В материалах следствия говорится, что в феврале 2021 года обвиняемый не проконтролировал ход ремонтных работ автомобиля "КамАЗ". Во время выполнения пересортировки колес водитель получил травму.

В Следкоме корреспонденту РИА Новости Крым подтвердили данную информацию и уточнили, что мужчина получил серьезную травму ноги в результате срыва одной из запасных частей.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх