В Крыму водитель травмировался из-за небрежности механика: дело в суде

В суд направлено дело в отношении механика одной из крымских фирм, из-за небрежности которого травму получил водитель автомобиля "КамАЗ". Об этом информирует пресс-служба ГСУ СКР по РК и Севастополю.

Дело было возбуждено по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неострожности причинение тяжкого вреда здоровью".

В материалах следствия говорится, что в феврале 2021 года обвиняемый не проконтролировал ход ремонтных работ автомобиля "КамАЗ". Во время выполнения пересортировки колес водитель получил травму.

В Следкоме корреспонденту РИА Новости Крым подтвердили данную информацию и уточнили, что мужчина получил серьезную травму ноги в результате срыва одной из запасных частей.