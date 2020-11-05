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В Крыму водитель уснул за рулем и врезался в столб

В Крыму водитель уснул за рулем и врезался в столб

05 ноября 2020, 12:57Происшествия в Крыму

В Симферопольском районе водитель уснул за рулем и врезался в столб. Пострадавший был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РК.

Перевальное Симферопольского района. "Двигаясь по улице Дачная в селе Перевальном, водитель автомобиля "ГАЗ" уснул за рулем и совершил столкновение с бетонным столбом. Спасатели деблокировали водителя с помощью гидравлического оборудования", – сказано в сообщении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший с многочисленными травмами доставлен в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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