В Крыму водитель уснул за рулем и врезался в столб

В Симферопольском районе водитель уснул за рулем и врезался в столб. Пострадавший был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РК.

Перевальное Симферопольского района. "Двигаясь по улице Дачная в селе Перевальном, водитель автомобиля "ГАЗ" уснул за рулем и совершил столкновение с бетонным столбом. Спасатели деблокировали водителя с помощью гидравлического оборудования", – сказано в сообщении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший с многочисленными травмами доставлен в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Полиция проводит проверку по факту ДТП.