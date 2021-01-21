Новости Крыма

В Крыму водитель всю ночь просидел в занесенном снегом автомобиле

21 января 2021, 12:44Происшествия в Крыму

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Сотрудники "КРЫМ-СПАСа" освободили из снежного плена водителя иномарки, который почти сутки просидел в заблокированной снегом машине, информирует пресс-служба МЧС РК.

Рейсовый автобус с людьми застрял в снежных заносах под Феодосией По данным ведомства, накануне в обед к спасателям поступило сообщение, что на участке дороги вблизи поселка Орджоникидзе оказался заблокирован в снежном заносе "Hyundai Tucson" с разряженным аккумулятором. Спасатели выяснили, что мужчина находился в машине с вечера 19 января. "Спасатели с помощью такелажного оборудования извлекли автомобиль из снежного заноса, при помощи пусковых проводов запустили двигатель автомобиля и сопроводили на расчищенную проезжую часть. Водитель в медицинской помощи не нуждался", – сказано в сообщении.

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