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Новости Крыма

В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО

02 января 2025, 13:57Общество

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Волонтеры крымских центров общественного развития "Добро.Центр" за год собрали для участников специальной военной операции 50 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 77 миллионов рублей. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"50 тонн гуманитарной помощи для наших воинов собрано за год волонтерами центров общественного развития "Добро.Центр" и ресурсными центрами поддержки добровольчества Крыма. Волонтеры передали бойцам 92 автомобиля, а также закупили лекарства, обмундирование, технику и оборудование для участников СВО на сумму свыше 77 миллионов рублей", – написал он в своем Telegram-канале.

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