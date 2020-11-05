В Крыму вор обчистил квартиру и выпил хозяйский алкоголь

В Симферополе у местного жителя украли из квартиры деньги, документы и еду из холодильника. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по РК. "42-летний симферополец сообщил, что вернулся домой ночью в состоянии алкогольного опьянения и забыл закрыть входную дверь квартиры. Утром мужчина обнаружил пропажу двух мобильных телефонов, а также барсетки, в которой находились 8 тысяч рублей, паспорт, водительские права и документы на три автомобиля. Также из запертого на ключ шкафа пропали 22 тысячи рублей", – отметили в пресс-службе.

Полицейским удалось установить личность вора. По подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний симферополец. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств. Отмечается, что он состоит на учете у врача нарколога с 2017 года.