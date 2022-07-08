Новости Крыма

В Крыму врача и медсестру осудят за фальшивые сертификаты Сovid-19

08 июля 2022, 11:09Общество

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Уголовное дело возбуждено в отношении врача и медсестры Центральной городской больницы Армянска за внесение ложных сведений о вакцинации граждан от Сovid-19. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.

"Установлено, что врач психиатр-нарколог и медицинская сестра учреждения здравоохранения за денежное вознаграждение, используя свое служебное положение, неправомерно внесли в Единую государственную информационную систему ложные сведения о проведении вакцинации без фактического ее проведения", – сказано в сообщении.

Медики подозреваются в неправомерном воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Обоим фигурантам грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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