Новости Крыма

В Крыму вводится комендантский час и контроль за продуктами

В Крыму вводится комендантский час и контроль за продуктами

04 марта 2023, 20:53Новости

В связи с резким обострением обстановки, участившимися случаями атак БПЛА и активизацией украинских ДРГ, а также в связи с проведением закрытого совещания Владимира Путина с членами Совбеза, и проведённого 3 марта 2023 года селекторного совещания с Москвой, принято решение о введении на территории Крыма комендантского часа, а так же некоторых других превентивных мер для обеспечения правопорядка и гарантированного обеспечения населения предметами первой необходимости.

В период действия особого режима, для защиты от террористических атак целью которых могут стать стратегические запасы еды и пресной воды на полуострове, будут приняты, в том числе, следующие меры:

• усиление охраны порядка, а также различных объектов;

• ограничение движения транспортных средств на въезд и выезд из Крыма;

• введение комендантского часа;

• введение скорректированных графиков централизованной подачи воды;

• контроль за распределением и продажей продуктов питания и предметов первой необходимости;

• ограничение продажи алкоголя.

Глава Крыма призвал всех жителей полуострова не поддаваться панике, повысить бдительность и немедленно сообщать в правоохранительные органы о всех подозрительных людях и автомобилях, замеченных на территории Крыма.

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