В Крыму вводится комендантский час и контроль за продуктами

В связи с резким обострением обстановки, участившимися случаями атак БПЛА и активизацией украинских ДРГ, а также в связи с проведением закрытого совещания Владимира Путина с членами Совбеза, и проведённого 3 марта 2023 года селекторного совещания с Москвой, принято решение о введении на территории Крыма комендантского часа, а так же некоторых других превентивных мер для обеспечения правопорядка и гарантированного обеспечения населения предметами первой необходимости.
В период действия особого режима, для защиты от террористических атак целью которых могут стать стратегические запасы еды и пресной воды на полуострове, будут приняты, в том числе, следующие меры:
• усиление охраны порядка, а также различных объектов;
• ограничение движения транспортных средств на въезд и выезд из Крыма;
• введение комендантского часа;
• введение скорректированных графиков централизованной подачи воды;
• контроль за распределением и продажей продуктов питания и предметов первой необходимости;
• ограничение продажи алкоголя.
Глава Крыма призвал всех жителей полуострова не поддаваться панике, повысить бдительность и немедленно сообщать в правоохранительные органы о всех подозрительных людях и автомобилях, замеченных на территории Крыма.