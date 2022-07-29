В Крыму выбирают подрядчика на строительство СИЗО

Управление строительства №101 ФСИН России объявлен аукцион для определения подрядчика строительства СИЗО в Симферополе на 1 500 мест. Об этом информируется на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

"Объект закупки: выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства: "Строительство следственного изолятора на 1 500 мест УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь (1-й этап – 1000 мест, 2-й этап – 500 мест)" в рамках государственного оборонного заказа", – говорится на сайте.