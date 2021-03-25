В Крыму вынесли приговор украинскому контрабандисту-наркоману

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Джанкойский районный суд вынес приговор жителю Харькова, который пытался ввезти в Крым наркосодержащий медицинский препарат. Об этом информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК. Украинца задержали в ноябре прошлого года в пункте пропуска Джанкой. Во время досмотра у него был выявлен препарат "Прегаблин-дарница", в составе которого сильнодействующее вещество, запрещенное к ввозу на территорию Российской Федерации. Всего у мужчины было 80 капсул препарата.

Кроме того, проведенное освидетельствование показало, что сам мужчина находился под воздействием амфетамина. Решением суда украинец приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор вступил в законную силу.